thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagnachmittag gefragt

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 7,34 EUR. Bei 7,35 EUR erreichte die thyssenkrupp-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.309.931 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2022 markierte das Papier bei 9,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 24,83 Prozent wieder erreichen. Bei 4,17 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 76,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,89 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 14.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,12 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,17 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 9.018,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 9.023,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 11.05.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 09.05.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2023 0,550 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

