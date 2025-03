thyssenkrupp Aktie News: Anleger decken sich am Montagvormittag mit thyssenkrupp ein

thyssenkrupp im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 10,2 Prozent auf 8,38 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 10,2 Prozent auf 8,38 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 8,38 EUR. Bei 7,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.792.412 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 8,38 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 0,00 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 2,77 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 66,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem thyssenkrupp seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,158 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,77 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 13.02.2025 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,50 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 7,83 Mrd. EUR, gegenüber 8,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,28 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 15.05.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 19.05.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,673 EUR in den Büchern stehen haben wird.

