thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verliert am Nachmittag

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 6,60 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,51 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,62 EUR. Bisher wurden heute 872.518 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Am 09.06.2022 markierte das Papier bei 9,21 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 28,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2022 (4,17 EUR). Mit einem Kursverlust von 58,40 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,89 EUR an.

Am 14.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 EUR gegenüber 0,17 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,06 Prozent zurück. Hier wurden 9.018,00 EUR gegenüber 9.023,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 11.05.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 09.05.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,552 EUR je Aktie aus.

