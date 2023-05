thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel thyssenkrupp 6,46 EUR

Die thyssenkrupp-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 6,40 EUR. Im Tief verlor die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,38 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,48 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 611.574 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.06.2022 bei 9,21 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,53 Prozent hinzugewinnen. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,17 EUR. Mit Abgaben von 53,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,06 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 14.02.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,06 Prozent auf 9.018,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.023,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.05.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 09.05.2024 dürfte thyssenkrupp die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,570 EUR im Jahr 2023 aus.

