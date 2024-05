thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagmittag gefragt

So entwickelt sich thyssenkrupp

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 4,88 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 4,88 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 4,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 550.986 thyssenkrupp-Aktien.

Am 15.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,54 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 26.02.2024 auf bis zu 4,29 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,150 EUR. Im Vorjahr erhielten thyssenkrupp-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,13 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

Am 14.02.2024 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp 0,12 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 8,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 9,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 15.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 20.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,440 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

