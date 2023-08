thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Vormittag südwärts

thyssenkrupp im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 6,88 EUR ab.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 6,88 EUR. Im Tief verlor die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,85 EUR. Bei 6,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 122.372 Aktien.

Am 18.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,77 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 4,17 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,35 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 11.05.2023 vor. Das EPS lag bei -0,36 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,89 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 10.107,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 4,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 10.599,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 08.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,364 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

