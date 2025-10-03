DAX24.386 -0,2%Est505.650 +0,1%MSCI World4.350 +0,5%Top 10 Crypto16,65 +1,1%Nas22.890 +0,2%Bitcoin102.881 +0,1%Euro1,1736 +0,1%Öl64,64 +0,5%Gold3.879 +0,6%
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp haussiert am Freitagnachmittag

03.10.25 16:10 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,8 Prozent auf 12,52 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
12,55 EUR 0,57 EUR 4,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 5,8 Prozent im Plus bei 12,52 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,68 EUR aus. Bei 12,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.827.390 thyssenkrupp-Aktien.

Am 02.10.2025 markierte das Papier bei 12,71 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.10.2024 (3,09 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 75,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,155 EUR. Im Vorjahr erhielten thyssenkrupp-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,82 EUR an.

Am 14.08.2025 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,45 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,09 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,29 Prozent auf 8,15 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 20.11.2025 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 19.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von thyssenkrupp.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,281 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
09:31thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
02.10.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
30.09.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
