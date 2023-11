thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 6,88 EUR.

Um 15:51 Uhr stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 6,88 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 6,95 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,87 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 743.314 thyssenkrupp-Aktien.

Am 18.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,77 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die thyssenkrupp-Aktie 12,94 Prozent zulegen. Am 03.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,43 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 9,63 EUR.

Am 10.08.2023 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte thyssenkrupp ein EPS von 0,12 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 9.598,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.950,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,35 Prozent verringert.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.11.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 21.11.2024.

Laut Analysten dürfte thyssenkrupp im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,067 EUR einfahren.

