thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp behauptet sich am Mittag

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Kaum Ausschläge verzeichnete die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 6,14 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 6,14 EUR. Im Tageshoch stieg die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,20 EUR. Das Tagestief markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 6,13 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,16 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 394.120 thyssenkrupp-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.04.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 26,40 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.01.2023 bei 5,89 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 4,13 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 9,60 EUR angegeben.

thyssenkrupp ließ sich am 22.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,23 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,62 Prozent auf 8.812,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.568,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.02.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,768 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

