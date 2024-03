thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 4,69 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 4,69 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,62 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,73 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.102.228 thyssenkrupp-Aktien.

Am 19.04.2023 markierte das Papier bei 7,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die thyssenkrupp-Aktie 65,69 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.02.2024 bei 4,29 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 8,45 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,150 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,98 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 14.02.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,50 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,12 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 8.181,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 9,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.018,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 15.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 20.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von thyssenkrupp.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,569 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

