thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Montagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von thyssenkrupp hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die thyssenkrupp-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 4,74 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 4,74 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 4,75 EUR. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,71 EUR nach. Bei 4,73 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 96.272 thyssenkrupp-Aktien.

Am 19.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 7,77 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 63,98 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.02.2024 bei 4,29 EUR. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 10,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,150 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete thyssenkrupp 0,150 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 8,98 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 14.02.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,50 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8.181,00 EUR im Vergleich zu 9.018,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte thyssenkrupp am 15.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 20.05.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,569 EUR je Aktie belaufen.

