thyssenkrupp Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von thyssenkrupp

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 8,27 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die thyssenkrupp-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 8,27 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte thyssenkrupp-Aktie bei 7,81 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,77 EUR. Bisher wurden heute 7.841.083 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Am 03.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,94 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 8,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 2,77 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Mit Abgaben von 66,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten thyssenkrupp-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 5,77 EUR aus.

thyssenkrupp ließ sich am 13.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp ebenfalls -0,50 EUR je Aktie eingebüßt. thyssenkrupp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 15.05.2025 gerechnet. Am 19.05.2026 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,673 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

