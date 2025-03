thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp fällt am Nachmittag

So bewegt sich thyssenkrupp

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 4,3 Prozent auf 8,05 EUR ab.

Um 15:46 Uhr ging es für die thyssenkrupp-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,3 Prozent auf 8,05 EUR. Zwischenzeitlich weitete die thyssenkrupp-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,81 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 8,77 EUR. Bisher wurden via XETRA 10.655.545 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,94 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 2,77 EUR fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 65,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,158 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,77 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 13.02.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp ebenfalls -0,50 EUR je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,28 Prozent auf 7,83 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 15.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 19.05.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,673 EUR in den Büchern stehen haben wird.

