thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagvormittag in Grün

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 8,47 EUR zu.

Um 09:05 Uhr stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 8,47 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,78 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,77 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.188.610 thyssenkrupp-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,94 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,50 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 2,77 EUR. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 67,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete thyssenkrupp 0,150 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,77 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 13.02.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,50 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. thyssenkrupp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2025 terminiert. thyssenkrupp dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.05.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,673 EUR im Jahr 2025 aus.

