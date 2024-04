thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 5,26 EUR.

Um 11:46 Uhr sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 5,26 EUR zu. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,28 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,19 EUR. Bisher wurden heute 1.471.650 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Bei 7,77 EUR erreichte der Titel am 19.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 47,53 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.02.2024 (4,29 EUR). Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 22,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,150 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,98 EUR.

Am 14.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. thyssenkrupp hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,12 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8.181,00 EUR – eine Minderung von 9,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9.018,00 EUR eingefahren.

Am 15.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 20.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,480 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

