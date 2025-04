thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Minus bei 8,98 EUR.

Das Papier von thyssenkrupp gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 2,6 Prozent auf 8,98 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 8,96 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 450.964 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 10,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2025). Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 17,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,77 EUR ab. Mit Abgaben von 69,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten thyssenkrupp-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 6,38 EUR.

Am 13.02.2025 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,83 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte thyssenkrupp am 15.05.2025 vorlegen. Am 19.05.2026 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,672 EUR je Aktie aus.

