thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 7,18 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 7,18 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die thyssenkrupp-Aktie bis auf 7,14 EUR. Bei 7,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 520.175 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,77 EUR) erklomm das Papier am 18.04.2023. Gewinne von 8,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 4,17 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 41,92 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 11,18 EUR an.

Am 11.05.2023 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. thyssenkrupp vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,36 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,89 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,64 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10.107,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.599,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte thyssenkrupp am 10.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,362 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

