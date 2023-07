thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp stabilisiert sich am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 7,21 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 7,21 EUR. Im Tageshoch stieg die thyssenkrupp-Aktie bis auf 7,23 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,20 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,20 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 28.966 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,77 EUR) erklomm das Papier am 18.04.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 4,17 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 72,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 11,18 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 11.05.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,36 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von 0,89 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat thyssenkrupp im vergangenen Quartal 10.107,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte thyssenkrupp 10.599,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 10.08.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,362 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

