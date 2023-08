thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verteuert sich am Mittag

Kurs der thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 6,86 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 6,86 EUR. Im Tageshoch stieg die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,87 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,84 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 410.068 Stück.

Am 18.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,77 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,14 Prozent hinzugewinnen. Am 30.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,17 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 39,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,35 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 11.05.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,89 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 10.107,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 4,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 10.599,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 08.08.2024 dürfte thyssenkrupp die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,364 EUR im Jahr 2023 aus.

