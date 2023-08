thyssenkrupp Aktie News: Anleger schicken thyssenkrupp am Vormittag ins Minus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 6,82 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr rutschte die thyssenkrupp-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 6,82 EUR ab. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,81 EUR nach. Bei 6,84 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 41.191 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.04.2023 bei 7,77 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 13,80 Prozent Luft nach oben. Am 30.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,17 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 11,35 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 11.05.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,89 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,64 Prozent auf 10.107,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.599,00 EUR gelegen.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 08.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,364 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

thyssenkrupp-Aktie: Experten empfehlen thyssenkrupp im Juli mehrheitlich zum Kauf

MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in thyssenkrupp eingefahren