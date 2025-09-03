DAX23.761 +0,7%ESt505.342 +0,3%Top 10 Crypto15,73 -0,1%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.267 -0,6%Euro1,1647 -0,1%Öl66,94 -0,7%Gold3.547 -0,4%
Blick auf Aktienkurs

thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Mittag tiefer

04.09.25 12:05 Uhr
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Mittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 9,22 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
9,24 EUR -0,07 EUR -0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr rutschte die thyssenkrupp-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 9,22 EUR ab. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,08 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,18 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 282.291 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 21.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,62 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,98 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,77 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 69,98 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

thyssenkrupp-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,156 EUR aus. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 8,78 EUR.

Am 15.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat thyssenkrupp 8,58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8,99 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte thyssenkrupp am 20.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 19.11.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,300 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
18.08.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
15.08.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
14.08.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
11.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
27.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
15.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
