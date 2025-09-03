thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Mittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 9,22 EUR.

Um 11:49 Uhr rutschte die thyssenkrupp-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 9,22 EUR ab. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,08 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,18 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 282.291 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 21.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,62 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,98 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,77 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 69,98 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

thyssenkrupp-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,156 EUR aus. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 8,78 EUR.

Am 15.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat thyssenkrupp 8,58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8,99 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte thyssenkrupp am 20.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 19.11.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,300 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

