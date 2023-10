thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag tiefer

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 6,73 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 6,73 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie sank bis auf 6,69 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,78 EUR. Bisher wurden via XETRA 141.468 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,77 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,39 Prozent hinzugewinnen. Bei 4,43 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 34,18 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 9,86 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 10.08.2023. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp 0,12 EUR je Aktie eingenommen. thyssenkrupp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9.598,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.950,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 22.11.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 21.11.2024 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,032 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

thyssenkrupp-Aktie in Rot: Krupp-Stiftung erwartet baldige Entscheidung zu thyssenkrupp Steel

MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer

Schwacher Handel: So entwickelt sich der MDAX nachmittags