thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Montagmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt fiel die thyssenkrupp-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 6,90 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 6,90 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,89 EUR ab. Mit einem Wert von 6,94 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 201.110 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.04.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,49 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,36 EUR. Dieser Wert wurde am 02.12.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 22,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 9,63 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 22.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,23 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp 0,63 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,62 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.812,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.568,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.02.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 12.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,756 EUR fest.

