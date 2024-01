thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag verlustreich

Kursentwicklung

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 6,09 EUR.

Das Papier von thyssenkrupp befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 6,09 EUR ab. Bei 6,07 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,12 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 510.969 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,77 EUR erreichte der Titel am 18.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 21,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 5,95 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 2,30 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,33 EUR aus.

Am 22.11.2023 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,23 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat thyssenkrupp im vergangenen Quartal 8.812,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte thyssenkrupp 10.568,00 EUR umsetzen können.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 14.02.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 12.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,768 EUR im Jahr 2024 aus.

