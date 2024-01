thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 6,14 EUR abwärts.

Das Papier von thyssenkrupp gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 6,14 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der thyssenkrupp-Aktie ging bis auf 6,07 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,12 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 938.405 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 18.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,77 EUR. Gewinne von 26,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,95 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 3,13 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,33 EUR.

Am 22.11.2023 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,23 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,63 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,62 Prozent auf 8.812,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.568,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte thyssenkrupp am 14.02.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 12.02.2025.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,768 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

