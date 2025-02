thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag billiger

thyssenkrupp im Blick

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 4,43 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 4,43 EUR. Zwischenzeitlich weitete die thyssenkrupp-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,43 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,44 EUR. Bisher wurden heute 96.597 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,67 EUR) erklomm das Papier am 12.02.2024. Mit einem Zuwachs von 28,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,77 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 60,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten thyssenkrupp-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 5,13 EUR.

Am 19.11.2024 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,23 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,81 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,81 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.02.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 17.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,666 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Ende des Dienstagshandels steigen

Aufschläge in Frankfurt: MDAX nachmittags mit Gewinnen

thyssenkrupp-Aktie schwächer: Stahlchef dringt auf Verbesserungen für Branche