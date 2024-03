thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Dienstagmittag südwärts

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 4,56 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 2,0 Prozent auf 4,56 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,54 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,59 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 872.896 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 7,77 EUR erreichte der Titel am 19.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 70,31 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,29 EUR. Dieser Wert wurde am 26.02.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 5,90 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,150 EUR. Im Vorjahr erhielten thyssenkrupp-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 8,98 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 14.02.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp 0,12 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8.181,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 9.018,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 20.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von thyssenkrupp.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,569 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

