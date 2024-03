thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagnachmittag schwächer

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 4,55 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 2,3 Prozent auf 4,55 EUR. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,51 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,59 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.648.437 thyssenkrupp-Aktien.

Am 19.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,77 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 41,46 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 4,29 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.02.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 5,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,98 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 14.02.2024 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,50 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von 0,12 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,28 Prozent auf 8.181,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.018,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 20.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,569 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

