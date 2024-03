thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Dienstagvormittag schwächer

Notierung im Blick

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der thyssenkrupp-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 4,58 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 4,58 EUR. Bei 4,57 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,59 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 172.531 Stück.

Am 19.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 7,77 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 69,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Am 26.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,29 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 6,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,150 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,98 EUR.

Am 14.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,50 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von 0,12 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 8.181,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.018,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,28 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte thyssenkrupp am 15.05.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 20.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,569 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

