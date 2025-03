thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zieht am Mittag deutlich an

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 13,9 Prozent auf 9,03 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere um 11:48 Uhr 13,9 Prozent. In der Spitze legte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 9,21 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,46 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.207.481 thyssenkrupp-Aktien.

Bei 9,21 EUR erreichte der Titel am 05.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 1,87 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,77 EUR ab. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 69,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für thyssenkrupp-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,158 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 5,77 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 13.02.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 7,83 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 8,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 15.05.2025 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 19.05.2026.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,673 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

