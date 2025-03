thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp springt am Nachmittag an

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 12,9 Prozent im Plus bei 8,96 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 12,9 Prozent auf 8,96 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,21 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,46 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 12.030.466 thyssenkrupp-Aktien.

Bei 9,21 EUR markierte der Titel am 05.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 2,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,77 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 69,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,158 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,77 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

thyssenkrupp ließ sich am 13.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,50 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,28 Prozent auf 7,83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,18 Mrd. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte thyssenkrupp am 15.05.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,673 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

