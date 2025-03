thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp bricht am Vormittag nach oben aus

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 9,1 Prozent auf 8,65 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 9,1 Prozent auf 8,65 EUR zu. In der Spitze gewann die thyssenkrupp-Aktie bis auf 8,66 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,46 EUR. Bisher wurden via XETRA 824.808 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.03.2025 markierte das Papier bei 8,94 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,33 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,77 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 68,01 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,158 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,77 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 13.02.2025 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp ebenfalls -0,50 EUR je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 7,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,28 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 15.05.2025 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 19.05.2026 dürfte thyssenkrupp die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,673 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

