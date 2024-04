thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagmittag mit Kurseinbußen

Notierung im Blick

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 5,20 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 5,20 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,16 EUR nach. Bei 5,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 717.838 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,77 EUR erreichte der Titel am 19.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 49,29 Prozent hinzugewinnen. Am 26.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,29 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 21,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,150 EUR. Im Vorjahr erhielten thyssenkrupp-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 8,98 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 14.02.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 8.181,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 9,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 9.018,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q2 2024 wird am 15.05.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 20.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2024 0,480 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

