thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 7,10 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 7,10 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der thyssenkrupp-Aktie ging bis auf 7,04 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,11 EUR. Zuletzt wechselten 922.293 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 18.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,77 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 4,17 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 41,26 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,18 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 11.05.2023 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das thyssenkrupp ein Ergebnis je Aktie von 0,89 EUR vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,64 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10.107,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.599,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 08.08.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,362 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

