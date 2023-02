thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Montagmittag im Minusbereich

Das Papier von thyssenkrupp gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 4,6 Prozent auf 7,10 EUR abwärts. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 7,07 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,23 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.431.846 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.03.2022 bei 9,91 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,17 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 70,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,86 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

Am 24.11.2022 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,94 Prozent auf 10.568,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.441,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 14.02.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Am 13.02.2024 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,534 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

