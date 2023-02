thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Montagvormittag tiefer

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 3,4 Prozent auf 7,19 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie sank bis auf 7,19 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,23 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 155.116 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.03.2022 bei 9,91 EUR. Gewinne von 27,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,17 EUR. Abschläge von 72,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 10,86 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 24.11.2022 vor. Es stand ein EPS von 0,63 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp noch ein Gewinn pro Aktie von 0,19 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.568,00 EUR umgesetzt, gegenüber 9.441,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte thyssenkrupp am 14.02.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 13.02.2024 dürfte thyssenkrupp die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,534 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

