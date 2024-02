thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Mittag fester

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 5,53 EUR zu.

Die thyssenkrupp-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 5,53 EUR. Zwischenzeitlich stieg die thyssenkrupp-Aktie sogar auf 5,59 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,48 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 510.046 Stück.

Am 18.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,77 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,33 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,43 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 1,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,25 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 22.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das thyssenkrupp ein Ergebnis je Aktie von 0,63 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8.812,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.568,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte thyssenkrupp am 14.02.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 18.02.2025 dürfte thyssenkrupp die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,768 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schlussendlich leichter

Börse Frankfurt in Rot: MDAX zeigt sich am Montagnachmittag leichter

ArcelorMittal-Aktie leichter: Grünes Licht für Förderung von 'grünem Stahl'