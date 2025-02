thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Donnerstagnachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von thyssenkrupp konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 4,59 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 4,59 EUR. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,63 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,61 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.654.110 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Bei 5,67 EUR erreichte der Titel am 12.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 23,59 Prozent Luft nach oben. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,77 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. Im Vorjahr erhielten thyssenkrupp-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,13 EUR.

Am 19.11.2024 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,70 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,23 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,03 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,81 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,81 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte thyssenkrupp am 13.02.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 17.02.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,666 EUR je Aktie aus.

