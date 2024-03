thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp präsentiert sich am Mittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 4,59 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 4,59 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 4,64 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,55 EUR. Bisher wurden heute 541.918 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,77 EUR erreichte der Titel am 19.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 69,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,29 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 6,60 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,150 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,98 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 14.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.181,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.018,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 15.05.2024 erwartet. Schätzungsweise am 20.05.2025 dürfte thyssenkrupp die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,569 EUR im Jahr 2024 aus.

