thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Kurs der thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von thyssenkrupp legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 4,58 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 4,58 EUR. Kurzfristig markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 4,58 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 38.120 Stück gehandelt.

Am 19.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,77 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 69,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,29 EUR. Dieser Wert wurde am 26.02.2024 erreicht. Mit Abgaben von 6,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,150 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,98 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

thyssenkrupp ließ sich am 14.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 8.181,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 9,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 9.018,00 EUR erwirtschaftet hatte.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 20.05.2025 dürfte thyssenkrupp die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,569 EUR je Aktie aus.

