thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 4,99 EUR zu.

Das Papier von thyssenkrupp legte um 15:50 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 4,99 EUR. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,00 EUR zu. Bei 4,91 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 1.174.894 Stück.

Bei einem Wert von 7,54 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.06.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,29 EUR. Dieser Wert wurde am 26.02.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 13,92 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,150 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 8,13 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 14.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. thyssenkrupp hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,12 EUR je Aktie gewesen. thyssenkrupp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 15.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 20.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,440 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX klettert zum Ende des Donnerstagshandels

Börse Frankfurt in Grün: Am Nachmittag Pluszeichen im MDAX

thyssenkrupp-Aktie tiefer: Beschäftigte von thyssenkrupp-Stahlsparte versammeln sich aus Protest