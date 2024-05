thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp macht am Montagvormittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 4,88 EUR zu.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 4,88 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie legte bis auf 4,91 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 4,91 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 29.975 thyssenkrupp-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,54 EUR) erklomm das Papier am 15.06.2023. 54,51 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 4,29 EUR fiel das Papier am 26.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 12,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

thyssenkrupp-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,150 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,13 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 14.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,50 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,12 EUR je Aktie erzielt worden. thyssenkrupp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 15.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 20.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,440 EUR in den Büchern stehen haben wird.

