thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagnachmittag verlustreich

Aktien in diesem Artikel thyssenkrupp 6,80 EUR

-0,21% Charts

News

Analysen

Die Aktie verlor um 15:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 6,79 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,73 EUR. Bei 6,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 772.321 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.06.2022 bei 9,21 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 35,68 Prozent Luft nach oben. Am 30.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 4,17 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 11,18 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 11.05.2023 vor. Das EPS lag bei -0,36 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,89 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 10.107,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.599,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q3 2023 wird am 10.08.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,397 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

thyssenkrupp-Aktie stärker: thyssenkrupp Marine Systems gründet zivilen Anbieter Nxtgen - IG Metall ruft zur Demo bei Thyssen-Stahl auf

thyssenkrupp-Aktie etwas schwächer: Neuer thyssenkrupp-Chef spricht dem Konzern Schlüsselrolle bei grüner Transformation zu

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG

Bildquellen: thyssenkrupp AG