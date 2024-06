thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag in Rot

thyssenkrupp im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 4,47 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,9 Prozent auf 4,47 EUR ab. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,45 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 4,52 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.273.790 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 15.06.2023 auf bis zu 7,54 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 40,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 26.02.2024 Kursverluste bis auf 4,29 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 3,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

thyssenkrupp-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,150 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,13 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 15.05.2024. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das thyssenkrupp ein Ergebnis je Aktie von -0,36 EUR vermeldet. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 9,06 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,32 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte thyssenkrupp am 14.08.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 07.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,416 EUR im Jahr 2024 aus.

