thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp steigt am Mittwochmittag

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 7,25 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 7,25 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die thyssenkrupp-Aktie sogar auf 7,26 EUR. Bei 7,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 273.194 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 18.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,77 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 6,64 Prozent niedriger. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,17 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,86 EUR.

Am 10.08.2023 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,12 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,35 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9.598,00 EUR im Vergleich zu 10.950,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 22.11.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 21.11.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,032 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes thyssenkrupp-Investment eingefahren

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

nucera-Aktie höher: thyssenkrupp nucera verdient deutlich mehr - Aufbau neuer Kapazitäten