thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochvormittag im Minusbereich

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 7,17 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die thyssenkrupp-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 7,17 EUR ab. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 7,15 EUR ein. Bei 7,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.164 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 18.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,77 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 8,37 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 4,17 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 41,84 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,86 EUR.

thyssenkrupp gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,12 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9.598,00 EUR – eine Minderung von 12,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.950,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 21.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2023 0,032 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

