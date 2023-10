thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verzeichnet am Freitagmittag Verluste

thyssenkrupp im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 6,68 EUR ab.

Um 11:49 Uhr fiel die thyssenkrupp-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 6,68 EUR ab. In der Spitze fiel die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,65 EUR. Bei 6,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 487.703 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 18.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,77 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 16,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.11.2022 bei 4,43 EUR. Mit Abgaben von 33,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 9,86 EUR an.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 9.598,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.950,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,35 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.11.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 21.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,032 EUR je Aktie aus.

