thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Freitagvormittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 6,72 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,5 Prozent auf 6,72 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,70 EUR. Bei 6,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 54.325 Aktien.

Am 18.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,77 EUR an. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 13,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,43 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 34,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 9,86 EUR.

thyssenkrupp veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp 0,12 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.598,00 EUR – das entspricht einem Minus von 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.950,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.11.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 21.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,032 EUR je Aktie aus.

