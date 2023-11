thyssenkrupp Aktie News: Anleger schicken thyssenkrupp am Montagnachmittag auf rotes Terrain

thyssenkrupp im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 6,79 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 6,79 EUR. Bei 6,78 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,87 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 495.545 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,77 EUR erreichte der Titel am 18.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,34 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2022 bei 4,59 EUR. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 47,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,63 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,12 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9.598,00 EUR – eine Minderung von 12,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.950,00 EUR eingefahren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 22.11.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 21.11.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Verlust von -0,067 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

