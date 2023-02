thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagvormittag leichter

Die thyssenkrupp-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 7,14 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 7,13 EUR. Mit einem Wert von 7,21 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 59.999 Aktien.

Am 02.03.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,91 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 27,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 4,17 EUR. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 71,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,86 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

thyssenkrupp ließ sich am 24.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,63 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp 0,19 EUR je Aktie eingenommen. thyssenkrupp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.568,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.441,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.02.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 13.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2023 0,534 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

